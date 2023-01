La Befana arriva a Marina

Venerdì mattina a Marina di Ravenna torna la Befana e arriverà direttamente dal mare, in barca, per la precisione, per la gioia dei bambini.

L’arrivo della simpatica vecchietta è previsto alle 10. Appuntamento al Bacino pescherecci, dopo ai bambini presenti verrà regalata la calza presso il Vecchio Mercato del Pesce. Dettaglio organizzativo, per la consegna della calza è necessario presentare un coupon da ritirare presso il Bar Timone, dove avrà luogo anche una pesca di beneficenza, fondamentale per finanziare le attività dell’anno prossimo.

In questa pesca si potranno vincere dei regali. L’iniziativa andrà avanti fino a mezzogiorno.