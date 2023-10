"La differenziata è un flop, va ripensata"

Il ‘gran rifiuto’: la battaglia delle opposizioni contro il porta a porta è ormai senza quartiere. La Lega lo rivendica senza mezzi termini: "È ora di ripensare il sistema di raccolta differenziata – scrive Roberta Conti, segretaria e consigliera comunale della Lega Faenza –. In questi giorni si sta ragionando sul rifornimento dei tanti bidoncini distrutti e dispersi dall’alluvione, ma la cittadinanza a gran voce chiede un ritorno al passato. Anche Faenza ripensi al sistema; ammettere gli errori non è peccato. Senza considerare l’impiego di maggiori mezzi per la raccolta, quindi maggior inquinamento causato dai gas di scarico e maggior impiego di risorse, con sforzi notevoli del personale costretto a scendere e salire sui mezzi. Si ripensi subito il sistema prima di rifornire nuovamente la città con i bidoncini. Sono ormai mesi che la Lega denuncia il completo fallimento della gestione dei rifiuti a Faenza. Oggi migliaia di cittadini stanno firmando per il ritorno ai cassonetti; presto la Lega presenterà una mozione con un picchetto davanti a Hera".

"I cittadini faentini non ne possono più dei contenitori, che hanno aumentato la sporcizia in città. Serve una rivoluzione di piazza per far comprendere all’amministrazione comunale e ad Hera il completo fallimento di questa raccolta rifiuti?" chiede Roberta Conti.

Spiega la consigliera della Lega: "Non abbiamo ancora chiesto ai lavoratori quale sacrificio stiano facendo per raccogliere porta a porta i sacchetti, ma immaginiamo la fatica e il rischio infortuni che aumenta notevolmente. La Lega continua la sua raccolta firme e presto la presenterà" conclude Roberta Conti.

Sul tema interviene anche il consigliere di Area Liberale Gabriele Padovani, con un’interrogazione al sindaco: "Il porta a porta è stato scelto da questa amministrazione con lo scopo di aumentare la percentuale di rifiuto urbano differenziato, per arrivare ai parametri stabiliti da direttive europee".

Continua: "Chiedo un report sulle percentuali di differenziato che oggi registriamo sul nostro Comune. Cosa intende fare questa amministrazione per studiare un percorso dei mezzi più consono, per incidere il meno possibile sul traffico delle strade principali nelle ore di punta?".

f.d.