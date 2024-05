La Giornata dell’Europa. Giovedì tante iniziative in città

Giovedì si celebra la Giornata dell’Europa con una serie di iniziative che fanno parte dell’ampio programma del “Maggio europeo” a Ravenna e dintorni, promosso dal Centro Europe Direct Romagna.

A Ravenna la giornata sarà ricca di eventi: dalle 8.30 alle 17 palazzo Rasponi dalle Teste ospiterà l’“Europa role play”, la simulazione del Parlamento europeo con gli istituti superiori di Ravenna, a cura di Comune di Ravenna, Informagiovani e Centro Europe Direct della Romagna.

Alle 11, in piazza San Francesco si svolgerà invece il momento dedicato a “La solidarietà europea durante l’alluvione in Romagna”, un ringraziamento per i Paesi europei che hanno prestato aiuto con uomini e risorse per i territori alluvionati, a cura della Provincia di Ravenna e alla presenza di rappresentanze delle ambasciate dei paesi stessi, che sono Belgio, Francia, Slovacchia e Slovenia. Seguirà la collocazione delle loro bandiere nella sala del consiglio provinciale.

Infine alle 17.30, nella sala Buzzi di viale Berlinguer si svolgerà la conferenza “Ravenna all’epoca degli Ottoni”, a cura del circolo Amici di Speyer.

Per conoscere tutti gli appuntamenti del “Maggio europeo” e avere aggiornamenti e maggiori approfondimenti è possibile consultare la pagina del Centro Europe Direct della Romagna sul sito www.comune.ra.it/europedirectromagna.