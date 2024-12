L’abete natalizio pende. Transennata la piazza

A dare l’allarme sono stati i dipendenti dell’istituto di credito che si affaccia in piazza del Popolo: dalla finestra hanno notato che la punta dell’albero di Natale, un abete rosso proveniente da Andalo in Trentino, pendeva. Sono così stati avvisati subito i vigili del fuoco, che nella tarda mattinata di ieri hanno recintato una buona porzione della piazza, casette di Natale comprese. Nel pomeriggio è poi intervenuta Azimut, che ha risolto la situazione.

In realtà da Azimut spiegano che l’intervento era già in programma per le prime ore di oggi, perché già alle 7 di ieri ci si era accorti della situazione, giudicata comunque non grave, e l’intervento era stato programmato per un momento in cui la piazza non è molto frequentata e poi anticipato. "Abbiamo rincalzato l’incastro in cui si trova l’abete – spiegano dall’azienda –. Il tronco infatti è infilato per oltre un metro all’interno della buca predisposta appositamente per riceverlo. La buca ha un diametro di un metro e il tronco dell’abete è 80 centimetri: adoperiamo delle corone circolari di legno per incastrare il tronco sul fondo, insieme a dei cunei". Allo spostamento dell’abete, acceso da sabato, potrebbe aver contribuito il vento di bora: "Deve essersi assestato – proseguono da Azimut –. Noi normalmente torniamo dopo alcuni giorni dall’installazione per rinsaldare l’incastro".