Una seconda corsia ci salverebbe dagli ingorghi

Il confronto con Anas (relativo ai lavori e ai disagi sulla Classicana, ndr) se lo deve giustamente cercare l’assessore Baroncini, come leggiamo sul Carlino del 14 maggio. Nel frattempo, a proposito dell’ingorgo quasi ininterrotto dal cavalcavia di via Trieste verso Ravennrm qualcuno potrebbe pensare di fare una seconda corsia che va verso il ponte mobile (dal distributore Eni al cancello della Rosetti Marino). Nel primo tratto la strada è già piu che sufficientemente larga per questa modifica perché quando fu inaugurata nel 1961 era già a 3 corsie. Basterebbe eliminare quella ventina di vecchi platani rimasti degli oltre 100 che erano oltre 50 anni fa e così avremmo, con una spesa anche relativa, ma a beneficio di migliaia di persone in transito in queste poche centinaia di metri, con due corsie verso il ponte mobile e l’altra verso il centro città.

I camion che vengono dal porto per andare in direzione SS Romea, da quando esiste l’attuale ponte mobile, non mi risulta che abbiano ancora l’obbligo di fare tutta la Classicana allungando un percorso (soprattutto con i lavori di adesso sarebbe una cosa folle) ma se non sbaglio ne possono usufruire normalmente, e logicamente, mI sento di dire. Le telecamere alle quali si riferisce la Pro Loco di Marina forse è meglio che vengano messe a Marina, saranno più utili. Non mi sembra di avere proposto nè una proposta faraonica, nè una stupidaggine.

Fulvio Pinza