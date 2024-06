Ladri in azione al Pala Costa. Un arresto per furto all’Esselunga

Durante il fine settimana, il Pala Costa di Ravenna, situato in Piazza Caduti sul Lavoro, è stato teatro di un furto. I malviventi, approfittando dell’assenza di sorveglianza, hanno sfondato la porta d’ingresso del palazzetto. Una volta all’interno, hanno forzato le macchinette automatiche dei distributori di bibite e merendine , riuscendo a impossessarsi delle monete contenute al loro interno.

La scoperta del furto è avvenuta lunedì mattina, quando i dipendenti del Pala Costa sono arrivati per l’apertura del palazzetto. Immediatamente, è stata allertata la Polizia di Stato, che ha inviato una volante sul posto per i primi rilievi del caso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul valore del bottino sottratto, né sono stati forniti indizi sui possibili responsabili. Le indagini sono in corso per identificare i colpevoli e recuperare il denaro rubato. La polizia non esclude che ad agire possa essere stato l’autore (o gli autori) di un precedente furto, commesso giovedì scorso ai danni della lavanderia self-service di via Tommaso Gulli 169, dove sempre era stato forzato l’accettatore delle monete.

Intanto, l’altro giorno i carabinieri di via Alberoni hanno arrestato per tentato furto un cittadino rumeno di 44 anni. L’uomo, disoccupato e con precedenti, è stato sorpreso dall’addetto alla vigilanza rubare generi alimentari all’interno del nuovo supermercato Esselunga di via Antica Milizia, per un totale di 250 euro. Difeso dall’avvocato Marco Bertozzi, dopo la direttissima è tornato in libertà.