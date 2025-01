L’arte porta in dono 40.000 euro a Traversara

Hanno raggiunto la ragguardevole cifra di circa 40mila euro le offerte relative a ‘Doni d’arte per Traversara’, iniziativa benefica, organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine, i cui proventi verranno interamente destinati alla cittadinanza delle frazioni di Bagnacavallo colpite dall’alluvione. L’evento, nato su sollecitazione di alcuni artisti e condiviso dalla Giunta comunale, in particolare dell’assessorato alla Cultura, ha visto coinvolti diversi artisti che negli ultimi anni hanno partecipato a mostre collettive e personali negli spazi espositivi di Bagnacavallo, i quali hanno gratuitamente messo a disposizione alcuni loro lavori affinché i proventi fossero destinati alla raccolta di fondi avviata in occasione dell’ultima festa di San Michele.

La somma raccolta è già stata versata direttamente sul conto corrente, sempre attivo, dedicato alla raccolta fondi per l’alluvione e va ad aggiungersi alle già numerose offerte che in questi mesi stanno continuando ad affluire a sostegno delle popolazioni colpite. Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa sono: Agostino Arrivabene, Sergia Avveduti, Paola Babini, Nicola Baldazzi, Bertozzi & Casoni, CaCO3, Silvia Camporesi, Andrea Chiesi, Giulia Dall’Olio, Fabrizio Dusi, Massimiliano Fabbri, Filippo Farneti, Ettore Frani, Federica Giulianini, Takako Hirai, Chiara Lecca, Enrico Lombardi, Enrico Minguzzi, Marco Neri, Roberto Pagnani, Alessandro Pessoli, Carlo Polgrossi, Andrea Salvatori, Nicola Samorì, Giorgia Severi.

"Come Centro culturale delle Cappuccine – ha dichiarato il direttore del Museo, Davide Caroli – siamo molto contenti di aver potuto contribuire con un’iniziativa che tramite la cultura ha saputo coinvolgere tanti appassionati alla raccolta fondi per i territori feriti del nostro comune. Il merito va quindi a coloro che hanno acquisito le opere e agli artisti che con la loro generosa partecipazione hanno permesso di mettere in moto questo circolo positivo di solidarietà: a tutti loro va la nostra riconoscenza".

lu.sca.