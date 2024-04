L’estate e la lotta alla ’malamovida’. Oggi una riunione in Prefettura: "Regole per un divertimento sano"

Capienza, collaborazione, controllo. E poi gli alcolici da vendere solo negli orari specifici (e mai ai minori, ovviamente, come da legge) e i rilevatori del tasso alcolemico all’esterno. Buone norme per un divertimento sano: sono le regole contenute nel Protocollo d’intesa per il rafforzamento dei livelli di sicurezza nelle discoteche della nostra provincia. Un documento firmato a febbraio dell’anno scorso ma che torna attuale ora che la stagione del sole e del mare sta per iniziare, tanto che oggi la cosiddetta ’malamovida’ è uno dei temi all’ordine del giorno della riunione del Comitato dell’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Saranno presenti le associazioni di categoria del settore, in rappresentanza degli imprenditori del territorio.

A rispolverare i temi già cari al nostro territorio, dove d’estate stabilimenti e discoteche si accendono e si animano assieme all’arrivo dei turisti, c’è anche una circolare del ministero: "Dice alle Prefetture di concordare con le associazioni di categoria eventuali iniziative per un’attività di prevenzione che coinvolga i soggetti in campo, per evitare situazioni di irregolarità o invitare a segnalarle quando ne sono a conoscenza, e inoltre per impedire gli eventuali abusi" dice il prefetto Castrese De Rosa, che ha indetto la riunione del Comitato, che aggiunge che "la necessità di una riunione con le associazioni di categoria del settore nasce dal fatto che ci avviciniamo all’estate, e come ogni anno aumenteranno i controlli per queste attività, oltre che sulle strade. Si vuole evitare che aumentino le iniziative che vanno contro le regole, per privilegiare sempre un divertimento che deve essere sano in luoghi che siano autorizzati esattamente a quello scopo. Invito tutti a rispettare i limiti contenuti nei documenti autorizzativi delle autorità per le proprie attività, noi dal canto nostro vigileremo con i controlli".

Non è l’unico tema che si affronterà nella riunione del Comitato di oggi, che vuole anticipare i temi che come ogni anno torneranno in cima alla lista delle priorità con l’arrivo dell’estate e l’aumento dell’interesse e degli afflussi di persone nel nostro territorio e in particolar modo lungo la costa. E quindi si discuterà anche di sicurezza stradale, con relativi controlli, e delle numerose manifestazioni sportive che faranno tappa nel nostro territorio nei mesi a venire. "A breve ci saranno Giro d’Italia, Tour de France e Open d’Italia, oltre agli appuntamenti musicali di Romagna in Fiore – prosegue il prefetto De Rosa –. Si tratta di iniziative di intrattenimento che coinvolgeranno tante persone e occorre fare il punto della situazione sui piani relativi alla sicurezza".

Sara Servadei