Lido di Classe, sit-in in difesa dei pini di Lido di Classe

Ravenna, 24 novembre 2024 – Sit-in per salvare i pini di viale Vespucci questa mattina, domenica 24 novembre, a Lido di Classe. La manifestazione, organizzata in breve tempo dal gruppo ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’, ha visto una buona partecipazione. L’obiettivo, come si legge in una nota degli organizzatori, era quello di “segnalare all’opinione pubblica il fatto che 83 alberi lungo viale Vespucci siano stati contrassegnati con diverse diciture, tra cui “V”, “via”, “A” e “ok””.

“Il gruppo – si legge ancora nel comunicato – ribadisce che tutte le decisioni sugli alberi devono essere orientate alla conservazione degli esemplari sani, considerando l’abbattimento solo nei casi di effettiva necessità. È stata inoltre sottolineata l’importanza di una manutenzione costante, per garantire la sicurezza delle strade e preservare il patrimonio arboreo. Durante il sit-in, si è discusso di come tecniche moderne, come il ridimensionamento e la disinfezione dell’apparato radicale, unite all’installazione di barriere, permettano di risolvere i problemi delle radici senza ricorrere ad abbattimenti inutili e dannosi”.

E ancora: “Grazie all’intervento del consigliere Alvaro Ancisi, che ha richiesto un accesso agli atti, si è appreso che lungo viale Vespucci non sono attualmente previsti abbattimenti generalizzati. È quindi importante rimanere vigili. Tuttavia, valutazioni tecniche condotte su 13 alberi in via Lombardi, attraverso 10 prove di trazione, hanno evidenziato che 7 alberi dovranno essere abbattuti per motivi di sicurezza”.