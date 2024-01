"Lido di Dante, la giunta faccia chiarezza sulle zone di abbattimento dei daini"

"No all’abbattimento daini a Lido di Dante". Presentata un’interrogazione per fare chiarezza su alcuni episodi segnalati che riguardano l’uccisione di esemplari in aree in cui è vietata la caccia. A chiederlo è Silvia Zamboni (Europa Verde) che ha presentato un’interrogazione per accertare se effettivamente vi siano stati casi di uccisione degli esemplari in un’area in cui è vietata la caccia da una delibera di giunta regionale. "Da segnalazioni – ha concluso Silvia Zamboni – e da notizie di stampa, risulta che al momento gli abbattimenti avvengono proprio all’interno del perimetro di validità della delibera e in particolare in zona Lido di Dante. La giunta faccia le opportune verifiche".