"L’interruzione?. È tutto normale"

"È normale che il ponte richieda manutenzione periodica, sorge al di sopra di un canale". Sergio Vajarelli, pensionato, non si scompone dinanzi alla notizia dell’imminente chiusura del ponte mobile.

"Non lo percorro abitualmente, ma non trovo strano che una struttura di quel tipo abbia bisogno di una manutenzione periodica. Sorge al di sopra di una via d’acqua, in quello che è comunque un tratto di un’infrastruttura portuale: è normale che ci siano periodici interventi da mettere in campo. E’ sempre successo, non vedo perché alcuni si preoccupino: le soluzioni di viabilità alternative ci sono già".