L’intesa: bonus all’esodo e ammortizzatori

Una soluzione industriale praticabile che consenta di salvare la ex Farmografica – ora Agr Packaging – di Cervia (Ravenna). Questo il tema al centro di un incontro in Regione dove è stato firmato un accordo che, preso atto dell’impatto sociale derivante dalla chiusura dell’attività aziendale di Agr, impegna le parti a individuare soluzioni per ridurre al minimo i disagi economici per le lavoratrici e lavoratori coinvolti, una ottantina. Per quanto riguarda le ultime mensilità e il trattamento di fine rapporto, saranno erogati fino al 31 dicembre 2024. Sulle prospettive economiche e occupazionali, l’azienda, in collaborazione con Focaccia Group, offrirà ai lavoratori l’opportunità di candidarsi per cinque posizioni lavorative già disponibili. Per le lavoratrici e i lavoratori che non impugneranno il licenziamento, l’azienda e i sindacati hanno concordato un incentivo economico all’esodo da calcolare su anzianità contrattuale, inquadramento e retribuzione attuale. Da gennaio a dicembre 2025 sarà attivata la Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, come misura per sostenere le lavoratrici e i lavoratori che riterranno di non accettare il licenziamento.