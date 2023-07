Luana Babini e Ferrara, due voci a Monte Brullo

La voce di Luana Babini sarà protagonista, insieme a quella di Mauro Ferrara, dell’appuntamento di questa sera dalle 20 a Monte Brullo di Faenza con la rassegna ‘Cena&Concerto’. Luana Babini, tra l’altro, festeggia quest’anno in modo splendido i suoi 60 anni e i 45 anni di carriera e il concerto di stasera sarà l’occasione per celebrare insieme la doppia ricorrenza.

È una carriera infinita di successi, quella di Luana Babini, cominciata ad appena 15 anni al fianco di Raoul Casadei e la sua orchestra. "La chiamata di Raoul ha dato un senso a tutto e ho l’ho sempre riconosciuto – dice Babini –. Ero una ragazzina e sono cresciuta con i suoi insegnamenti e i suoi consigli da padre". ‘Tradizioni’ è il brano a cui è più affezionata, insieme ad ‘Amor senza pretese’, solo per citare alcuni dei tanti grandi classici che la cantante ha interpretato.

E l’inizio è stato per caso. "La cantante ufficiale – racconta Babini – aveva avuto un problema di salute fui contattata per sostituirla temporaneamente. In seguito la giovane comunicò che stava per diventare mamma e fui, allora, designata come voce ufficiale dell’orchestra. Potrà sembrare strano, ma all’inizio rifiutai. Certo non è usuale che una giovanissima cantante rifiuti un’occasione del genere. Un’offerta proveniente da un’orchestra, affermata, con musicisti di chiara fama, respinta da una giovane sedicenne , sì di belle speranze, ma ancora nessuno nel mondo della canzone, poteva sembrare un “sacrilegio”. Io, però, avevo altri progetti. Mi sarebbe piaciuto viaggiare per motivi di studio, inoltre la musica popolare, il liscio, non mi piaceva troppo. Tuttavia di fronte alle insistenze anche delle persone vicine, alla rassicurazione che avrei potuto lasciare, se non mi fossi trovata a mio agio, unita all’allettante proposta economica che mi era stata fatta, cedetti e accettai. Ma ancora non credevo che quella sarebbe stata la mia professione". E invece da lì Luana Babini ha collezionato tanti successi, conoscendo anche Renzo Vallicelli dal quale ha avuto due figli e creando con il tempo un gruppo da lei guidato. Stasera chi vorrà potrà ascoltarla a Monte Brullo.