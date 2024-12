Lugo, dopo i danni dell’alluvione. Al via la mappatura delle fogne con l’intelligenza artificiale

Al via le attività di monitoraggio di Hera per mappare le fogne di Lugo con l’intelligenza artificiale.

L’innovativo sistema di rilevamento della rete fognaria, proposto dalla multiutility dopo l’alluvione di maggio 2023, garantisce, spiegano "la massima qualità dei dati raccolti e minimizza i tempi di realizzazione del modello matematico del sistema idraulico lughese".

Sono partite in questi giorni, e dureranno per circa un mese, le attività di studio e rilievo per mappare in modo innovativo e sicuro la rete fognaria nera, bianca e mista del territorio comunale di Lugo. "Il progetto di studio del sistema fognario lughese – sottolinea Hera –, che prevede un investimento di 200mila euro, è stato richiesto dalla amministrazione dopo l’alluvione del maggio 2023 che ha evidenziato la necessità di calibrare un modello matematico del sistema fognario del territorio per rispondere alle numerose richieste di verifica di funzionalità delle reti. Un sistema innovativo che rileva la rete con il supporto dell’intelligenza artificiale. Nello specifico, sarà effettuata la realizzazione di geolocalizzazione tramite laser scanner, foto panoramiche e fotografie esterne per la localizzazione di ogni pozzetto. "Le alluvioni ci hanno mostrato la fragilità del nostro territorio – ha detto l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori –. Per difenderci occorrono gli interventi già individuati nei piani speciali, ma anche a livello locale dobbiamo farci trovare preparati e per questo, accanto alle diverse opere di laminazione realizzate e in programmazione, abbiamo necessità di conoscere lo stato del sistema fognario, dove danneggiato o non più dimensionato rispetto al territorio urbanizzato, per poi poter programmare gli interventi necessari".