Lugo, in viale degli Orsini stasera si discute di teoria quantistica

‘Universi paralleli, i misteri e i paradossi della Teoria Quantistica’ è il titolo della conferenza, in programma questa sera alle 20.45 in viale degli Orsini 6 a Lugo e promossa dal Gruppo astrofili Antares. Relatore saranno l’astrofisico faentino Tiziano Cantalupi e il filosofo ravennate Filippo Onoranti.

Come può nascere un universo pressocché uguale al nostro in seguito a un esperimento di microfisica? Come possono due particelle gemelle separate e inviate verso luoghi lontanissimi rimanere un’unica entità cosicché un esperimento condotto su una di esse abbia effetti istantanei sulla gemella che si trova distante miliardi di chilometri? E come può, infine, l’atto di osservare la realtà forzare quest’ultima a manifestarsi in un determinato modo? A queste domande si cercherà di dare una risposta nella conferenza che si terrà questa sera.