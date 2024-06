Malore fatale mentre era in bici. Morto un uomo di 75 anni

A dare l’allarme sono stati i passanti, quando hanno notato quel corpo esanime riverso sull’asfalto. Ma da quanto emerso dai primi accertamenti della polizia locale di Ravenna, non si sarebbe trattato di un incidente, bensì di una caduta autonoma dovuta a un malore fatale, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Il dramma si è consumato ieri mattina a Ponte Nuovo, all’incrocio tra via 56 Martiri e via del Pino.

Qui stava transitando in sella alla sua bicicletta Enzo Ciani, 75 anni, quando è crollato a terra. La caduta è stata segnalata alle 8.30 e già in quel momento le condizioni dell’uomo sembravano molto gravi poiché incosciente a terra. È stato chiesto l’intervento dei soccorritori del 118, ma ogni tentativo di tenerlo in vita è stato inutile, e intorno alle 9 ne è stato constatato il decesso.

Le indagini della Polizia locale sono comunque in corso e finalizzate a scartare del tutto l’ipotesi dell’incidente. Gli agenti esaminaranno i filmati delle telecamere presenti in zona per chiarire con precisione quanto accaduto.