Manutenzione in pineta Stanziati 100mila euro per la cura del verde

Deliberati dalla giunta 100mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria nella pineta. I lavori riguarderanno le cure dei giovani rimboschimenti realizzati negli anni 2020-2022 nelle zone fortemente danneggiate dalla tromba d’aria del luglio 2019, in adiacenza alla fascia frangifuoco di Milano Marittima nella zona compresa tra la 4° e la 7° traversa, il circolo tennis e la Via Jelenia Gora e nella zona stadio. A Pinarella e Tagliata si provvederà invece ad eseguire il rimboschimento e le cure di alcune aree.