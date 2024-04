Burgini e Angelozzi sono i re dei giochi ’Pozioni esplosive’ e ’Hive’

Per celebrare i dieci anni di attività, i titolari di Taka Tuka – l’originale negozio di giochi di viale Alberti – hanno organizzato due serate di torneo di due giochi da tavolo particolarmente amati in tutto il mondo: “Hive” e “Pozioni esplosive”. In entrambi i casi, il vincitore di serata si è aggiudicato il diritto a partecipare alla finale nazionale del gioco in questione, in programma a “Play Modena”, il principale evento nazionale di settore che si svolgerà a metà maggio. Per quanto riguarda “Pozioni esplosive”, ha vinto Lorenzo Burgini, davanti a Marilina Roccasalva e Cristiana Succi. Il torneo di “Hive“ è stato vinto da Teodorica Angelozzi, secondo Luca Berardo, terzo Leonardo Morelli. Per quanto riguarda “Hive”, il vincitore della finale nazionale che si svolgerà a Modena potrà partecipare ai campionati mondiali, in programma a Budapest.