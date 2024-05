Alla Trisi la storia di Margherita Sarfatti

Si apre oggi alle 17.30 con la presentazione del libro della giornalista del Corriere della Sera Micol Sarfatti dedicato alla prozia Margherita Sarfatti la rassegna “Gemme editoriali”. Micol Sarfatti ripercorre la vita e la storia della prozia nota principalmente per essere stata “l’amante ebrea” di Mussolini, la figura della Sarfatti si lega a Lugo in quanto fu grazie al suo intervento, che Domenico Rambelli decise di prendere in considerazione l’opportunità di progettare il monumento a Baracca. A dialogare con l’autrice, nella sala Codazzi della biblioteca Trisi di Lugo, il direttore del Museo Baracca, Massimiliano Fabbri.