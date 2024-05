‘Con Voi’, ecco la lista: "Puntiamo sul welfare"

La lista civica ‘Con Voi – Insieme per ripartire’ ha presentato la lista dei candidati al consiglio comunale e alla possibile giunta identificata per affiancare Gianfranco Fabbri, qualora venga eletto come nuovo sindaco. I nomi dei dodici consiglieri e degli assessori in corsa per le amministrative sono stati resi noti durante l’incontro che si è svolto all’auditorium comunale ‘Nerio Cocchi’ interno al palazzo municipale di Conselice. "Una squadra di cui vado molto orgoglioso – ha sottolineato Fabbri –. Il nostro sodalizio, fin dalla propria genesi, non si è limitato a ragionare sull’operatività dei candidati, assessori e consiglieri ma ha sempre ritenuto vincolante, con un ruolo attivo e ugualmente funzionale, anche l’apporto di quelle persone che per impegni lavorativi hanno preferito non rientrare nel novero dei nomi in lista. Tutte le scelte passeranno dal confronto con il gruppo. Poi – ha aggiunto – ci sarà ovviamente un iter tempestivo per tutte le risposte che necessiteranno di valutazione e risoluzione immediate. Noi siamo qui a metterci la faccia perché crediamo fermamente in quello che facciamo – ha specificato Fabbri –. L’obiettivo è di portare un metodo gestionale privatistico all’interno della sfera pubblica".

Il candidato sindaco ha anticipato anche qualche punto del programma politico. "Tutti gli investimenti saranno ponderati secondo le priorità necessarie e in base all’effettiva disponibilità economiche di cassa dell’ente – ha spiegato Fabbri –. Un occhio di riguardo va riservato al welfare e ai servizi sociali. Vogliamo tendere la mano a quelle persone e quelle famiglie che, in passato, non hanno avuto la possibilità di interpellare i servizi sociali. Pensiamo a un piccolo fondo di sostegno da destinare a questa casistica. Ma spazio anche a una politica capace di incentivare la piccola imprenditoria per vedere sorgere nuove attività sul territorio. Sarà il Comune, per esempio, a concordare canoni di locazione calmierati per locali sfitti da destinare al commercio o a proporre la gratuità dei dehor. Sarà questo l’unica modalità utile per far ripartire la nostra economia, soprattutto nei centri dei paesi e arginare il rischio spopolamento". La squadra che sosterrà Fabbri sarà quindi composta dai candidati alla giunta Filippo Baldassari, funzionario dell’Ente Parco Delta del Po, Angelo Formigatti, dottore agronomo con esperienza quarantennale nel settore tecnico-agrario, Antonella Cerchierini, consulente nell’area salute ed ex dipendente Ausl, Monica Battaglia, architetto libero professionista. L’elenco dei consiglieri è invece composto da Davide Facchini, imprenditore, Marco Bedeschi, imprenditore, Alice Fusco, impiegata, Roberto Flamigni, operatore in automazione di macchine industriali, Davide Fabbri, impiegato specializzato nella conformità tecnica e documentazione, Barbara Tabanelli, farmacista, Tancredi Negrini, geometra, Claudia Tarozzi, medico odontoiatra, Gilberto Fenati, imprenditore, Simona Finessi, imprenditrice agricola, oltre a Filippo Baldassarri e Antonella Cerchierini inseriti fra i candidati assessori.

m.s.