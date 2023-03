Maria Paola Patuelli "Il femminismo: unica rivoluzione senza violenza e senza armi"

Carlo Raggi I genitori partigiani, dogmaticamente comunisti, il padre uomo d’orchestra, di teatro, di politica e lei, Maria Paola Patuelli, non poteva che sviluppare fin dall’adolescenza l’impegno, eticamente inteso, per la politica, politica come professione, per dirla con Weber e mai come funzionario di partito. Tanti i conflitti ideologici col padre che mai condannò il sanguinoso imperialismo sovietico. Trent’anni di insegnamento della filosofia, 20 anni in consiglio comunale, sette come assessore alla cultura con traguardi fondamentali dalla ristrutturazione della ‘Classense’ alla straordinaria diffusione dell’interesse per il teatro; poi l’impegno civile come modo diverso di fare politica, l’iniziativa, sull’onda del ‘Resistere, resistere, resistere’ di Borrelli, del Comitato in difesa della Costituzione tradotto in organismo nazionale assieme a Oscar Luigi Scalfaro. Autrice di due saggi, ‘Polvere e perle’ e il recentissimo ‘1989’, che sondano la storia della famiglia e di sé, Maria Paola Patuelli costruisce narrazioni muovendosi sempre con disinvoltura nel grande mare della cultura classica, moderna, contemporanea. A sua madre, Silvia Bazzocchi, lei ha dedicato un bel libro, ‘Polvere e perle’… "La mamma entrò nella Resistenza a vent’anni e nella Resistenza si era innamorata, era fidanzata con Mario Gordini che i fascisti fucilarono il 14 gennaio 1944. Quando nacqui erano passati appena tre...