Maria Pia Timo, teatro benefico all’Alighieri Maria Pia Timo si esibirà al Teatro Alighieri in una serata di beneficenza per l'Associazione Amici di Enzo, con lo spettacolo 'Sol di soldi'. La serata, che chiude la stagione teatrale 2023-2024, è organizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna e sostenuta da numerosi amici e sostenitori.