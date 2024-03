Musica a Lido Adriano. La voce di Arianna Pasini stasera al Cisim. Presenterà il nuovo album ’Verso una casa’

Stasera Arianna Pasini e il suo trio presenteranno in esclusiva al Cisim di Lido Adriano il primo disco solista della giovane cantante ravennate, intitolato ’Verso una casa’, che uscirà proprio il 15 marzo per Brutture Moderne, Crinale Lab, Urlaub Dischi con il sostegno di Emilia Romagna Music Commission. La formazione è composta da Arianna Pasini (voce, chitarra, pianoforte), Erica Terenzi (basso, percussioni) e Michael Barletta (batteria, chitarra). In apertura della serata spazio a Girless, ovvero Tommaso da Viserba di Rimini (info per i biglietti: 389-6697082)

Arianna Pasini è una musicista e cantante classe ‘93 nata in provincia di Ravenna, cresciuta circondata dalla musica studiando basso, pianoforte, batteria e sintetizzatori. Sperimentatrice nata, ha condiviso diverse esperienze di sonorizzazioni tra le quali compaiono una collaborazione con il Collettivo Cesura assieme a Mondoriviera e la performance a due bassi con Alvin Sonic Spazio da Spectrum (Milano). Dal 2021 lavora principalmente come musicista in studio e dal vivo, comparendo in diverse formazioni tra le quali Generic Animal, Any Other, Soviet Soviet, Andrea Poggio, Don Antonio Gramentieri, Manuel Pistacchio, Urali.