"Natale, un successo". Il bilancio del Comune

Finite le feste, per i territori a vocazione turistica è tempo di bilanci. Ed è positivo quello che il Comune di Cervia fa del calendario di eventi messo in piedi per quest’anno e appena terminato. "Si sono concluse con grande soddisfazione degli organizzatori gli eventi di ’Illumina il Natale’ – si legge infatti in una nota –, contenitore delle inziative che dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 hanno animato la città. Anche il lungo weekend dell’Epifania ha registrato un grande afflusso di visitatori in tutte le località e il gradimento del pubblico di tutte le età".

Il Comune cita poi gli eventi conclusivi del calendario, tra cui la presenza di Cristina D’Avena sabato 5 gennaio a Milano Marittima come ospite speciale della grande festa che ha chiuso la rassegna: "La cantante e attrice ha richiamato famiglie e persone di tutte le età, che si sono lasciate coinvolgere a cantare i suoi più celebri successi". E, poi, il tuffo della befana con il record di 200 iscritti: un "successo superiore a ogni aspettativa" con "migliaia di persone che si sono assiepate in spiaggia e sulla duna per seguire i temerari che, travestiti nei modi più fantasiosi, si sono lanciati nelle fredde acque dell’Adriatico".

E poi "anche a Cervia ha chiuso in bellezza Cervia Christmas Family, organizzato dal Consorzio Cervia Centro, che per tutto il weekend ha animato il centro storico con numerose iniziative e con il Festival della pasquella, che ha visto i vari gruppi di pasqualotti del territorio, vestiti dei caratteristici costumi e capitanati dalla befana, esibirsi nel tradizionale rituale della pasquella, con canti e distribuzione di dolci ai bambini".

Tra le novità di quest’anno c’è stata la ruota panoramica, installata per la prima volta a Cervia in piazzale dei Salinari, mentre in piazza Garibaldi c’era la pista del ghiaccio: entrambe le attrazioni rimarranno attive fino al 26 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 22.30.

"Gli eventi organizzati in città per le festività 2024-2025 sono stati un successo – è il commento trionfante del sindaco Mattia Missiroli e degli assessori Mirko Boschetti e Federica Bosi –. Tutte le iniziative hanno registrato una grande affluenza e il gradimento del pubblico. Siamo molto soddisfatti dei risultati, anche alla luce del fatto che dal nostro insediamento abbiamo avuto poco tempo per costruire il programma. Ringraziamo di cuore gli organizzatori e tutti coloro che, con entusiasmo e passione, hanno collaborato. Il successo di quest’anno e soprattutto l’apprezzamento di numerosi visitatori ci stimolano a migliorare sempre di più e, per il prossimo anno, organizzare un programma ancora più ricco".