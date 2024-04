"Né col Pd né con Fabbri. Siamo la vera alternativa"

Alle amministrative del 2019 Eliana Panfiglio si è candidata al ruolo di sindaca per il gruppo ’Uniti per Conselice’, rivestendo poi il ruolo di capogruppo in consiglio comunale per la stessa lista fino allo scorso anno. Ora l’imprenditrice lughese, con esperienza nei settori commerciale, farmaceutico e industriale, tenta di nuovo la corsa elettorale per le prossime amministrative nella lista ’Conselice Futura’ e lo fa senza risparmiare toni pungenti. "La nostra – spiega Panfiglio – è una lista assolutamente civica senza alcun partito alle spalle, nata dalla volontà di affermare valori di una destra istituzionale già capace di governare i nostri territori, senza affidare il proprio elettorato al pasticcio di una lista con all’interno i consiglieri e i referenti dei partiti di centrodestra locale e qualche ex elettore del Pd, con Gianfranco Fabbri candidato sindaco che con Paola Pula ha amministrato in questi ultimi 5 anni. E la cosa buffa è che le proposte messe in campo finora da questa lista sono semplicemente già previste dal documento unico di programmazione dell’amministrazione uscente. Che alternativa è? – si chiede – Il centrosinistra sta già perdendo voti e aumenta l’astensionismo. Non potrei sostenere un vicesindaco a cui ho chiesto le dimissioni assieme a tutta la giunta, nel consiglio comunale del post alluvione. D’altronde, come sostiene il mio capolista Flavio Fuzzi, qualora questa lista vincesse, avremmo uomini del Pd al governo e uomini del Pd all’opposizione e tutto ciò non ha senso".

Negli ultimi cinque anni secondo Panfiglio sono diverse le cose che avrebbero potuto essere gestite in modo diverso. "Si poteva fare meglio non investendo sul centro civico che appesantisce ulteriormente la spesa corrente – precisa – ma partendo da investimenti utili a curare di più il decoro e la qualità dei centri urbani, costruendo nuove relazioni per il benessere delle nostre comunità, guardando alla viabilità interna che non è certo migliorata proprio per mano di chi oggi si propone alla guida, cercando una verginità che non gli può essere concessa". Conselice Futura promette di concentrarsi in particolare sulla difesa del territorio. "Da anni appartengo alla protezione civile locale e nei giorni dell’alluvione ero tra quanti hanno lavorato intensamente per portare sollievo a tutta la popolazione di Conselice – evidenzia Panfiglio –. Per questo considero prioritaria la difesa e la messa in sicurezza del territorio accanto a un piano di emergenza efficace anche dell’amministrazione comunale, oltre a presidiare i nostri interessi verso gli enti superiori. Poi va rivista la gestione dei rifiuti, il decoro dei centri urbani con un’attenzione particolare all’economia del nostro territorio. La nostra lista non ha slogan. Penso a quel signore che durante l’alluvione ha preso il vecchio padre, si è portato davanti al Municipio e lì regnava il caos per cui ha dovuto fare da solo, come tanti altri... E io sto innanzitutto con lui".

Monia Savioli