Nel weekend la Festa dello Sport . Protagoniste le associazioni

Cervia ospiterà sabato e domenica la 12ª edizione della Festa dello Sport (al Centro Sportivo Liberazione, in via Caduti per la Libertà). L’evento, organizzato dalla Consulta dello Sport del Comune , è diventato nel tempo un appuntamento imperdibile per famiglie e associazioni sportive locali. Due giorni dedicati interamente alla celebrazione dello sport, dove i partecipanti potranno scoprire le numerose attività offerte sul territorio, immergendosi in un’atmosfera di divertimento, salute e comunità. Ad organizzare l’evento è la Consulta dello Sport, che da anni svolge un ruolo cruciale nel coordinare e promuovere il dialogo tra le associazioni sportive locali e l’amministrazione comunale. Sabato alle 10 si terrà un incontro sulla Riforma dello sport, a cura della dottoressa Denise Camorani, che illustrerà le nuove normative dedicate alle associazioni sportive. Un momento

formativo fondamentale per le realtà locali, che avranno l’opportunità di aggiornarsi su temi

cruciali per la gestione delle loro attività.

Alle 14 ci saranno esibizioni delle diverse associazioni sportive, che si alterneranno sul palco per mostrare le loro discipline. I partecipanti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo e provare nuove attività. La giornata si concluderà alle 18. Domenica alle 10 sfilata delle associazioni sportive guidata dal sindaco Mattia Missiroli e dall’assessore allo sport Gianni Grandu. La sfilata sarà seguita dalla premiazione delle scuole primarie coinvolte nel progetto Piedibus, che promuove la mobilità sostenibile tra i più piccoli. In questa edizione, verrà dato risalto anche a progetti inclusivi come quello promosso da Cerviaman “Lo sport è per tutti“.