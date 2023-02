Ravenna, neonato morto in ospedale: chiesti esami eccezionali

Neonato morto in ospedale Chiesti esami eccezionali

Ravenna, 25 febbraio 2023 – La causa indicata sul certificato del nulla osta ai funerali è laconica: "arresto cardiocircolatorio". Una formula ampia che come tale lascia intatti tutti i dubbi sulla morte del neonato deceduto in ospedale a un passo dalle dimissioni il 12 febbraio scorso ad appena 48 ore dalla nascita. Anzi, la lettera per le dimissioni era già pronta tanto che il piccolo si era sentito male mentre il padre lo stava trasferendo dalla culla all’ovetto che sarebbe servito per portarlo a casa. I successivi 35 minuti di tentativi di rianimazione non avevano sortito effetto alcuno lasciando sul capo una selva di interrogativi sulla sorte del neonato, secondogenito di una casalinga 25enne all’apparenza venuto alla luce sano da madre sana con parto naturale senza complicazioni nemmeno durante la gestazione. Qualcosa di talmente imprevisto che ha spinto i due consulenti incaricati dal pm Silvia Ziniti - il medico legale Mauro Pesaresi e il neonatologo Virginio Carnielli – ad andare oltre il quesito sulle cause del decesso formulato dalla procura ottenendo il permesso, senza spese dell’autorità giudiziaria, di procedere anche con analisi genetiche. Si tratta di una parte dell’accertamento con finalità scientifiche che esula dall’esame autoptico: tanto che per potere prelevare...