Nicola Valentini introduce all’ascolto del concerto che dirigerà il 26 aprile

Oggi alle 17, presso la sala multimediale degli Antichi Chiostri Francescani, il pubblico potrà partecipare all’incontro che il maestro Nicola Valentini terrà per introdurre all’ascolto del programma del concerto dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani in programma per venerdì 26 aprile al Teatro

Alighieri. Verranno illustrate la ’Sinfonia n. 10 per archi’ di Mendelssohn, la ’Sinfonia n. 80’ di Haydn, l’’Incompiuta’ di Schubert. Inoltre, per l’occasione, l’associazione musicale ’Angelo Mariani’ ha commissionato una nuova opera: ’Logica dell’istante’ del compositore milanese Federico Gardella, che verrà proposta in prima esecuzione assoluta.

L’ingresso è libero.