"Non affidatevi a tecnici abusivi"

Cna e Confartigianato invitano i cittadini ad affidarsi esclusivamente ad imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge e a diffidare degli abusivi per provvedere alla verifica o manutenzione dei propri impianti elettrici eo del gas, in particolare per gli edifici che sono stati soggetti ad allagamento.

A seguito dell’alluvione gli impianti potrebbero aver subìto danni che solo un’impresa abilitata, tramite il proprio responsabile tecnico, è in grado di valutare e quindi di intervenire sugli stessi.