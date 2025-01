"Non andrei in un altro posto"

"Sono nata e cresciuta in questo quartiere e qui ho deciso di lavorare". Claudia Medri è la titolare, insieme a Giorgia Bonini, del bar pasticceria New Dolcesalato in via Lanciani. "Abbiamo aperto nel 2010, io forse sono di parte perché non cambierei questo con nessun altro quartiere della città, perché è tutto a portata di mano, i servizi, il centro civico, la ciclabile, il mare". Medri non nasconde le criticità. La multietnicità dei residenti da un lato è una ricchezza, dall’altro può creare difficoltà. "Ci sono culture, tradizioni e abitudini diverse – conclude – e questo influisce anche sul lavoro, ma c’è anche uno scambio continuo. Per me gli aspetti positivi superano quelli negativi".