Nuovo medico dal 9 dicembre

Nella serata di mercoledì scorso, a San Patrizio a Conselice si è riunita la consulta cittadina in un’assemblea pubblica che ha visto la partecipazione di molte persone, interessate al tema trattato che era quello della situazione dei servizi sanitari a livello territoriale e, soprattutto, dei medici di base, in vista del pensionamento del dottor Alberto Gherardi. Alla riunione erano presenti anche il sindaco Andrea Sangiorgi, Federica Boschi, direttrice del distretto sanitario di Lugo, e Adriana Pedicini medico delle cure primarie di Ravenna. "Sono state intense settimane di lavoro e confronto con l’Ausl – ha spiegato il sindaco – per arrivare a una soluzione concreta per tutta la cittadinanza". È stato spiegato che il dottor Rosario Della Corte dal 9 dicembre sarà presente su Conselice 5 giorni a settimana, potenziando quindi la sua presenza sul territorio. Inoltre lo stesso giorno arriverà un nuovo medico di base: il dottor Pierpaolo Di Nicoló. Solo da quel giorno lo si potrà scegliere. "Per dare una risposta alla frazione in merito alla tematica di un presidio sanitario – ha illustrato il sindaco –, nel prossimo bando sulle zone carenti, a inizio 2025, verrà posto il vincolo di apertura su San Patrizio, arrivando così a una soluzione che vede un potenziamento del servizio dei medici di medicina generale sia presso la casa della comunità di Conselice che, in prospettiva, sulla frazione di San Patrizio". Per agevolare la scelta del medico di base – è stato ricordato come anche gli assistiti del dottor Raucci dovranno procedere nuovamente alla scelta essendo passato da un incarico temporaneo ad un incarico definitivo – il 2, 3 e 4 dicembre lo sportello Cup di Conselice verrà potenziato con l’aggiunta di un operatore.

m.b.