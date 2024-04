Occhi su piazza Costa: "Via i bidoni interrati. L’area va riqualificata con nuovi arredi"

Fino a mercoledì sera i cassonetti e i bidoni per la raccolta differenziata erano lì, in piazza Costa, in fila come un plotone di esecuzione proprio accanto ai tavoli esterni del Mercato Coperto. Da ieri mattina sono stati tolti ma secondo Beatrice Bassi, amministratrice della realtà eno-gastronomica e commerciale nel cuore del centro storico di Ravenna, non basta. "Ringrazio che li abbiano spostati – spiega – ma il problema di questa parte del centro storico è più importante: in piazza Costa manca la progettualità di breve e lungo periodo per una soluzione più idonea sullo smaltimento dei rifiuti. Con tutti i finanziamenti ottenuti su vari progetti, poi, non ce n’è stato uno che abbia riguardato la riqualificazione di questa zona del cuore della città che è un biglietto da visita per i turisti. C’è un centro di serie A e un centro di serie B, una grande progettualità sulla Darsena o anche su altre zone come piazza Kennedy, mentre qui si va indietro, nonostante gli importanti investimenti fatti da noi operatori".

L’amministratrice del Mercato Coperto inizia dalla questione smaltimento rifiuti: "I cassonetti e bidoni esterni sono stati collocati in piazza Costa quando quelli interrati non erano funzionanti o non abbastanza capienti. Noi abbiamo segnalato il problema più volte – continua Bassi –, il dialogo con l’Amminsitrazione ed Hera non manca e anche le capacità ci sono. Una piazza nel cuore del centro storico di una città come Ravenna non può diventare sede di bidoni interrati. Dovrebbe esserci un confronto: va valutato di spostarli". Bassi plaude alla decisione di toglierli dalla piazza per questo ponte ma "se si ripresenta il problema dei bidoni interrati non funzionanti verranno rimessi? Noi qui paghiamo l’occupazione di suolo pubblico annuale e fino a ieri c’erano i cassonetti accanto ai tavoli". Il disagio era evidente e, anche se per questo ponte i bidoni sono spariti, il timore è che la soluzione sia provvisoria. "Tra l’altro – aggiunge l’amministratrice del Mercato Coperto – a volte i rifiuti vengono appoggiati anche sopra cassonetti e bidoni e tutti pensano che siamo noi i responsabili con un evidente danno di immagine. Invece il Mercato Coperto conferisce i propri rifiuti in uno spazio interno alla struttura". Bassi allarga poi il discorso alla necessità di riqualificare piazza Costa: "È evidente che serve una progettualità diversa. Oltre a togliere i bidoni interrati, sarebbe necessario un rifacimento del marciapiede adiacente al Mercato Coperto per rendere l’area più fruibile. Poi servirebbero arredi, come panchine, o un’illuminazione diversa. A mio parere sarebbe da valutare anche una collocazione un po’ meno centrale dell’edicola, sempre all’interno della piazza". L’amministratrice del Mercato Coperto ribadisce che le sue sono proposte: "Sono convinta che i tecnici e l’Amministrazione abbiano le capacità giuste: basta vedere le soluzioni realizzate in piazza Kennedy o in Darsena. Ma anche piazza Costa è importante: da qui passano tanti turisti. È ora di intervenire".

Milena Montefiori