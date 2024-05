Pienone ai Giardini e al Mar: "Peccato la pausa agli Ariani"

Continua ’l’invasione pacifica’ di turisti in città , a Ravenna. Ieri, nonostante il sole abbia spinto tanti a godersi la domenica al mare, sono stati tantissimi i turisti che hanno approfittato degli eventi per scoprire la città. Stranieri, gruppi organizzati, gite’scolastiche. Ieri si è anche conclusa con grande successo di partecipanti la festa del ponte primaverile organizzata ai Giardini pubblici di via Santi Baldini: cinque giorni di cibo street, truck food e musica. I truck specializzati nella cucina da asporto hanno reimpito i Giardini: un tour gastronomico tra le specialità regionali e internazionali.

Poco distante, al Mar, Museo d’arte della città di Ravenna, la mostra di fotografie di Salgado sta facendo il pienone di turisti. ’Exodus – Umanità in cammino’ di Sebastião Salgado sarà aperta fino al 2 giugno (orario: dal martedì al sabato 9-18; domenica e festivi 10-19, lunedì chiuso). Ieri, inoltre, era la giornata dell’ingresso gratuito ai musei e monumenti statali, l’iniziativa che ogni prima domenica del mese consente l’ingresso senza pagare il biblietto. E tra i monumenti a ingresso gratuito come Sant’apollinare in Classe e il Mausoleo di Teodorico rientrava anche il Battistero degli Ariani. Peccato che qui i turisti siano rimasti molto delusi dall’orario di chiusura in pausa pranzo. "Non abbiamo prenotato il biglietto in anticipo – racconta una coppia di Vicenza – il bello di visitare una città piccola è anche potersi permettere di girarla e apprezzarne gli scorci senza fretta, ma questa chiusura in pausa pranzo è ridicola". Il Battistero infatti nei giorni feriali ha orario di visita dalle 9 alle 12; mentre il sabato e la domenica è aperto dalle 9 alle 17 ma con la chiusura del sito dalle 12 alle 14.