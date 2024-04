Ordine di S.Lazzaro di Gerusalemme, il 26 e 27 c’è il Capitolo Nazionale

Il 26 e 27 aprile il Gran Priorato d’Italia dell’Ordine Ospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme organizzerà a Lugo il Capitolo Nazionale 2024. Si tratta della prima volta che il Gran Priorato si incontrerà in Romagna. Il programma della manifestazione prevede per il 26 aprile, la presentazione del libro ‘Storia dell’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, Cavalieri al servizio dei Lebbrosi’, scritto da Philippe Jourdain, consulente storico dell’Ordine, con una prefazione di sua eminenza il cardinale Dominik Duka, arcivescovo Emerito di Praga. L’evento organizzato nel salone della Collegiata a partire dalle 21, avverrà a cura a cura del Gran Priore d’Italia, sua eccellenza Giovanni Ferrara. Sabato 27, invece, alle 10.30 nella chiesa Pio sarà celebrata la s. messa prelatizia e, a seguire, cerimonia di investitura di nuovi cavalieri dell’Ordine. Al Capitolo parteciperanno dame e cavalieri da tutte le regioni d’Italia anche per rendere omaggio alla rinnovata Commenda della Regione Emilia Romagna, che il lughese Andrea Mazzanti (foto), su ordine del Gran Priore d’Italia s.e. Giovanni Ferrara, sta rifondando e riportando in auge, con varie iniziative benefiche.

Monia Savioli