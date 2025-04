Pannolini e pannoloni, previsti ritiri aggiuntivi

Tariffa Corrispettiva Puntuale, in arrivo novità per le famiglie che hanno bisogno del servizio di raccolta di pannolini e pannoloni, rifiuti che vanno conferiti nell’indifferenziato. Per tutelare i nuclei famigliari che ne usufruiscono, a Cervia sono previsti sia passaggi aggiuntivi sia agevolazioni in bolletta, che consistono in conferimenti aggiuntivi gratuiti. Per diffondere l’informazione, Hera ha preparato un vademecum. Tre le modalità possibili per attivare il giorno in più di raccolta settimanale, valido per tutti coloro che ne hanno diritto: si può inquadrare il QR code con il cellulare, compilando i campi richiesti; telefonare al numero verde gratuito dedicato 800.999.500, oppure recarsi allo Sportello Hera in via XXII Ottobre.

Per quanto riguarda i pannolini, il servizio integrativo di raccolta - un passaggio settimanale aggiuntivo - una volta attivato prosegue fino ai tre anni del bambino. Le agevolazioni, riservate alle utenze residenti, vengono riconosciute in automatico in bolletta, perché l’informazione è acquisita dall’anagrafe comunale e anch’esse proseguono fino ai 36 mesi di vita del bambino.

Per i pannoloni, invece il servizio integrativo di raccolta - una volta attivato - prosegue in automatico per i residenti, mentre per i non residenti deve essere rinnovato entro la fine di ogni anno. Per ottenere le agevolazioni in bolletta, riservate alle utenze residenti, è inoltre necessario presentare specifica richiesta allo Sportello Hera, a partire da giugno ed entro dicembre, portando con sé il documento che dimostra l’utilizzo dei presidi sanitari. L’agevolazione sarà riconosciuta agli aventi diritto anche per il primo semestre 2025 in via retroattiva. La richiesta di agevolazione non necessita di rinnovo annuale. Le utenze domestiche non residenti non hanno diritto all’agevolazione. Le utenze non domestiche quali asili nido, case di cura e riposo, ospedali e strutture similari che utilizzano presidi medico sanitari, per usufruire dell’agevolazione devono fare richiesta annualmente a Hera.

Ilaria Bedeschi