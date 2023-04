Pesce, pizza e piatti di terra Apre oggi Alla Pinarella

Punterà sulla romagnolità e sul pesce dell’Adriatico il nuovo ristorante Alla Pinarella che aprirà oggi in via San Marino 17 nei locali del Ristorante Pizzeria La Gazzelle. Sarà l’imprenditore, nonché capogruppo della Lega in consiglio comunale, Enea Puntiroli, ad avventurarsi in questa nuova sfida culinaria con l’obiettivo di riportare ai vecchi fasti lo storico ristorante. La Gazzelle, a pochi passi dalla pineta e di recente completamente ristrutturato, si è distinto per decenni a Pinarella per l’ottima cucina di pesce e pizza. Punto di ritrovo per svariate generazioni, il locale negli ultimi anni aveva cambiato diverse gestioni fino a trasformarsi in cucina spagnola per poi chiudere definitivamente.

"Ero interessato da diverso tempo alla gestione di questo posto storico – ha commentato Puntiroli – e recentemente, in seguito alla rinuncia dell’ultimo gestore, mi si è presentata l’occasione che ho colto al volo con l’intento di riportare il locale ai suoi tempi migliori, lavorando sulla qualità. L’idea è quella di ripartire dalla tradizione e dalla cultura della pesca di Cervia proponendo il pesce dell’Adriatico con le vecchie ricette dei marinai, seguendo un po’ la linea de La Pantofla, il circolo dei pescatori che gestiamo sul porto canale di Cervia, ma cercando di innalzare la qualità. Proporremo anche qualche piatto di terra per soddisfare tutti i palati, inoltre non meno importante è la riapertura della pizzeria".

L’idea di Puntiroli è di offrire un servizio annuale: "Saremo aperti fino a settembre tutti i giorni a pranzo e a cena anche con servizio di asporto – dice – con l’intento di dare un servizio alla città anche nei mesi invernali. Il nome stesso Alla Pinarella, che abbiamo scelto per il ristorante, è volto a rilanciare Pinarella e a dare maggior valore alla località. Ci auguriamo di poter dare al meglio il nostro contributo". In attesa che si risolva la vicenda giudiziaria per il mancato rinnovo della concessione demaniale della società velica Al Canalino di Milano Marittima, per il cui lo stabilimento resterà chiuso anche per la prossima stagione, a dirigere il nuovo ristorante Alla Pinarella sarà lo stesso staff del Centro velico, ossia Enea Puntiroli e i figli Mattia, Jacopo e Gaia, accompagnati dalla mascotte, il fedelissimo cane Luke. "Il procedimento per la concessione demaniale è ancora in corso – conferma Puntiroli – e pertanto anche quest’anno il ristorante Canalino resterà chiuso ma siamo fiduciosi che possano arrivare notizie positive per il prossimo anno. Sarà invece aperta la scuola di vela del Canalino, inoltre abbiamo rilevato la concessione per la scuola di vela, il noleggio e il rimessaggio alla XIX Traversa, di fronte all’ex colonia Varese.

Nel frattempo siamo pronti ad intraprendere questa nuova avventura Alla Pinarella e ad ospitare residenti, turisti e amici oltre alla nostra affezionata clientela".

