Più auto a Torre Umbratica: "Addio aiuola verde per recuperare posti persi"

Dieci posti auto in più nel parcheggio di Torre Umbratica. Così il Comune intende recuperare quelli andati persi in via di Roma, davanti all’ex Amga.

Nei giorni scorsi una zona verde del parcheggio di Torre Umbratica è stata recintata dal Comune: si tratta di una fascia a destra poco dopo l’ingresso, prima delle toilette pubbliche, confinante con le abitazioni (dalla parte opposta rispetto al parchetto). Non si tratta di un giardino, ma più di un’aiuola. La decisione però ha fatto storcere il naso ad alcuni residenti e frequentatori della zona: "Nei giorni scorsi mi ha citofonato una signora per lamentarsi, riteneva che fosse colpa mia – dice un residente la cui abitazione confina con l’area in questione –. Diceva che lei porta tutti i giorni il cane a passeggio in quella zona, e non è l’unica: qui vicino c’è anche un veterinario e dopo la visita tanti portano qui il proprio animale a passeggiare. Qualche giorno fa è venuto un tecnico del Comune, mi ha detto che metteranno anche cassonetti per 12 metri proprio sotto alla mia finestra. Tra l’altro trovo molto triste che si elimini uno dei pochi spazi verdi rimasti in centro storico. Qui si trova posto sempre per le auto, non capisco".

Non tutti la vedono così, anche perché a poca distanza sono in corso diversi cantieri per realizzare nuove abitazioni o per ristrutturare edifici esistenti: "Lavoro qui vicino, parcheggio tutti i giorni a Torre Umbratica – dice Anna Pasi –. Questo spazio per me è vitale e sono molto preoccupata per lo sviluppo edilizio che lo circonda, perché questo vorrà dire più auto che cercano posto. Qui ora si trova facilmente, ma altrove già si sente la congestione..."

L’assessora a Lavori pubblici e Rigenerazione urbana Federica Del Conte spiega che i parcheggi in più a Torre Umbratica saranno effettivamente una decina e che la scelta è legata ai posti auto persi in via di Roma, più che alle nuove urbanizzazioni: "Nell’ambito del piano di recupero dell’area ex Amga viene messa in sicurezza anche la zona di porta Serrata, quindi sono stati tolti alcuni posti auto in corrispondenza del muro perimetrale abbattuto per facilitare l’attraversamento di pedoni e ciclisti: è una decisione presa in conferenza di servizi. Quindi i posti auto tolti in via di Roma verranno spostati a Torre Umbratica per non ridurre i parcheggi complessivi nella zona".

Per quanto riguarda le nuove urbanizzazioni, "per ognuna delle attività verranno realizzati dei posti auto – prosegue Del Conte –. Saranno in tutta la parte commerciale al piano terra, accanto all’ex officina del gas dove è presente l’edificio di archeologia industriale e poi anche nella nuova struttura che verrà realizzata per residenti e uffici".

Per quanto riguarda le lamentele relative alle persone che erano solite portare a passeggio il cane nell’area verde in questione, "quella che verrà occupata dai parcheggi è una fascia laterale della strada, non si tratta di un giardino – aggiunge Del Conte –. Tutta la zona accanto alle mura storiche, con verde e alberature, rimarrà intatta".

Sara Servadei