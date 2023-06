"Ponte di Grattacoppa, data non rispettata"

"Anche il 31 maggio è giunto ma ancora non si hanno notizie riguardo il termine dei lavori di ristrutturazione dell’ormai famigerato ponte di Grattacoppa". Lo sottolinea Veronica Verlicchi, capogruppo del La Pigna, Città-Forese-Lidi. "Certamente la catastrofe che ha colpito il nostro territorio nei giorni scorsi, avrà influito anche sui lavori del ponte – ammette la Verlicchi . Tuttavia, che anche l’ennesima data indicata dal Comune, ovvero quella del 31 maggio, non sarebbe stata rispettata, era chiaro ancor prima dell’alluvione. Va evidenziato, altresì, che pur nell’emergenza, non si può certamente derogare al compito di continuare ad amministrare il nostro territorio e soprattutto dal dovere di informare la cittadinanza riguardo un’opera attesa da troppo tempo. Chiediamo quindi all’assessore ai Lavori Pubblici Federica Del Conte un’indicazione chiara, precisa e per una volta attendibile riguardo alla data di fine lavori. È fondamentale dare certezze agli abitanti e alle attività di Savarna, Torri, Conventello e Grattacoppa, dopo anni di sacrifici, disagi e perdite anche economiche".