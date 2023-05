Ponte mobile chiuso per un mese Lunghe code e traffico in tilt "Apre un tratto di via di Roma"

Le modifiche alla viabilità già previste in occasione della chiusura del ponte mobile, che non riaprirà fino all’8 giugno, non sono bastate a scongiurare file lunghissime e traffico in tilt. La situazione è andata sempre peggiorando, tanto più che si stanno svolgendo in concomitanza lavori di Anas sull’Adriatica, così l’Amministrazione comunale ha deciso di aprire al traffico, in via sperimentale, il tratto di via di Roma a sinistra di via Carducci, quello cioè normalmente inserito nella zona a traffico limitato h24. Ieri gli uffici hanno messo a punto tutti gli atti necessari, con l’obiettivo di attuare il provvedimento a partire già da oggi. Il varco Sirio installato all’incrocio tra via Carducci e via di Roma rimarrà attivo con funzione di monitoraggio, ma verranno sospese le sanzioni e i punti critici saranno monitorati dalla Polizia locale. Una misura, ribadisce Palazzo Merlato, a "carattere temporaneo e sperimentale al fine di monitorarne gli effetti".

"I giusti lavori da eseguirsi al ponte mobile – interviene il vicesindaco Eugenio Fusignani – che ne comportano la chiusura, determinano, ancorché temporaneamente, una diversa dinamica del traffico urbano. Per questo col sindaco e con il collega Baroncini ci siamo confrontati sull’opportunità di riaprire il tratto di via di Roma compreso tra via Carducci e via Guaccimanni per tutto il periodo dei lavori. Siamo convinti che questa sarebbe la risposta migliore da dare a un’inevitabile emergenza che si é venuta a determinare".

Una soluzione, quella di aprire il tratto di via di Roma solitamente chiuso al traffico, chiesta anche dall’opposizione, dai consiglieri Filippo Donati e Nicola Grandi di Viva Ravenna. "Lo ha detto L’Autorità Portuale – scrivono – e noi siamo certi che sia così; la manutenzione del ponte poteva essere fatta solamente durante determinate stagioni che garantiscono temperature non troppo rigide ma neppure troppo calde. Però, per quanto riguarda l’organizzazione del traffico, ma soprattutto la sua gestione ci chiediamo; sono state messe in campo risorse umane sufficienti?".

Puntano il dito su una "debolezza del sistema viario cittadino che evidenzia la poca lungimiranza e la totale assenza di programmazione e progettualità. Manca sicuramente un by-pass sul Candiano e ci troviamo a riparlarne ogni qualvolta costringiamo migliaia di nostri concittadini ad imbottigliarsi per ore per ritornare a casa, o per arrivare in ritardo al lavoro". Definiscono poi "vitale" la realizzazione di un secondo Bypass sul Candiano ma, nel frattempo, concludono, "si potrebbero considerare soluzioni che, nel brevissimo periodo, potrebbero contribuire a decongestionare le nostre strade, come riaprire al traffico una buona porzione di via di Roma, al momento inibita dalla Ztl".