Pranzo di Natale per Traversara: "Sarà offerto agli alluvionati"

"Il bene fa bene". Lo slogan appartiene all’iniziativa organizzata dal lughese Bruno Frignani, autore nel 2023 del pranzo di Natale dedicato alle persone in difficoltà. Quest’anno, Frignani torna con una iniziativa simile, rivolta in questo caso alla comunità di Traversara profondamente colpita dall’alluvione dello scorso settembre. "Dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello del mondo", è la frase indicata sul volantino che offre tutte le informazioni relative all’iniziativa in programma per il 22 dicembre prossimo, alle 12,30, presso la sala parrocchiale della Collegiata di Lugo. Ospite speciale dell’iniziativa sarà Riccardo Ceroni, l’84enne di Modigliana il cui video di ringraziamento agli "angeli del fango" che lo hanno aiutato nei momenti più brutti dell’alluvione è diventato virale in rete.

"Sarà un momento di condivisione e di unità – commenta il Cavalier Frignani. "Quando ho saputo dell’alluvione di settembre e di quello che stava vivendo la comunità di Traversara, ero in vacanza in Sardegna. Quella sera non ho dormito tanto ero scosso. Per questo, quando sono tornato ho pensato a cosa poter fare, per restituire il senso di comunità". Da quell’intenzione e con l’aiuto di Don Leo, parroco della Collegiata, Frignani si è messo di nuovo in opera riuscendo, come già lo scorso anno, a coinvolgere un numero di sponsor sufficienti a organizzare un pranzo del tutto gratuito che coinvolgerà circa 150 persone, tutti residenti a Traversara. Dell’iniziativa sono stati messi al corrente sia la Presidenza della Repubblica, sia il Vaticano. Entrambi hanno risposto, esprimendo la propria vicinanza alla comunità di Traversara.

In particolare, il messaggio del Papa sarà letto durante la celebrazione eucaristica celebrata nella mattina del 22 nella chiesa della frazione bagnacavallese. A servizio di chi, dopo la messa, vorrà raggiungere il luogo del pranzo, sarà messo a disposizione un pulmino. Al pranzo del 22 sarà presente anche una rappresentanza delle autorità coinvolte, delle forze dell’ordine, degli angeli del fango, dei volontari della Protezione Civile e delle tante associazioni che si sono date da fare per offrire aiuto alla comunità colpita. "Il pranzo sarà un modo per poter condividere e trascorrere una giornata insieme – conclude Frignani. "Un momento che speriamo sia di festa dopo tanta preoccupazione".