Precipita da impalcatura: lattoniere 37enne ricoverato al Bufalini

Un lattoniere 37enne di origine straniera è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro verificatosi verso le 10 di ieri in un cantiere di viale Leonardo a Lido Adriano. L’uomo, portato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, è stato ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto finora emerso, il 37enne, per cause ancora al vaglio, è precipitato da un’altezza di 6-7 metri da una impalcatura mentre stava montando una grondaia in un residence in ristrutturazione. Sul posto, oltre agli operatori del 118 con ambulanza ed elicottero, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna per fare chiarezza sull’accaduto. Il ferito è sempre rimasto cosciente.