Premiato l’attore Claudio Casadio per l’interpretazione ne ’L’Oreste’

È assegnato a Claudio Casadio il Premio Nazionale Franco Enriquez 2023 – Città di Sirolo XIX edizione come “Migliore Attore” nella Categoria Teatro Classico e Contemporaneo per ’L’Oreste’. Quando i morti uccidono i vivi, lo spettacolo di graphic novel theatre scritto appositamente per lui da Francesco Niccolini, diretto da Giuseppe Marini e co-prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Società per Attori in collaborazione con Lucca Comics & Games. La cerimonia di consegna della XIX edizione del Premio, il cui motto è “Per una società teatro della poesia e poesia del teatro”, si svolgerà domani al Teatro Comunale Cortesi di Sirolo. "Questo riconoscimento è una grandissima soddisfazione, sia professionale che personale, che mi è giunto nel corso di un’importante tournée che ha portato con successo ‘L’Oreste’ in tutta Italia. È uno spettacolo che amo molto e sono felice che questo prestigioso premio arrivi per l’interpretazione di un personaggio che ho fin da subito sentito ‘mio’ e ‘giusto’".