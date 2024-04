Presentazione di ’Alberi’, raccolta di racconti brevi

Oggi alle 17.30 presso la libreria Liberamente, in viale Alberti 38, presentazione e firmacopie con Primo Fornaciari per la sua raccolta di racconti ’Alberi’, edita da Fernandel. I protagonisti di questi brevi racconti sono persone che vivono vicino agli alberi, a volte del tutto inconsapevolmente. Qui sperano, si illudono, amano e invecchiano.

I in mezzo alle loro storie, visti o non visti, curati o mutilati, accarezzati o sognati, in silenzio respirano e crescono gli alberi. Inutile

fingere, di loro non sappiamo niente. Sul conto di queste grandi presenze vegetali che, ci piace credere, vegliano sulle nostre vite, non ci facciamo domande, anche se forse sono loro i veri destinatari

della creazione, in questo pianeta nel quale gli umani, una generazione dopo l’altra, si agitano nel disordine quotidiano.

Per informazioni si può contattare lo 0544-201311, oppure scrivere all’indirizzo info@liberamentelibri.it