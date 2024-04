Punktoons, Moni e le sue illustrazioni

’Punktoons’ è il titolo della mostra di illustrazioni di Alberto Moni che sarà ospitata nella vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo fino al 19 maggio. Alberto Moni, bagnacavallese classe ’93, negli ultimi anni si è dedicato a curare l’immagine artistica di molteplici realtà del panorama musicale punk italiano. Si è fatto conoscere pubblicando su Instagram le sue immagini (il profilo è

@albicomics.)

Gli sono state commissionate le prime strisce a fumetti, copertine di singoli e album, fino alla realizzazione di flyer per festival nazionali e merchandise di band famose, tra le quali La Sad, che hanno esordito in quest’ultima edizione di Sanremo. Lavora prettamente in digitale seppure molte delle sue opere vengano realizzate inizialmente a mano.