Qualità delle acque, per Cervia arriva l’ennesima Bandiera Blu

Cervia ha conseguito la Bandiera Blu 2023; è la ventottesima Bandiera Blu per la città, che dal 1999 conquista il prestigioso riconoscimento per il venticinquesimo anno consecutivo. Le altre tre bandiere blu Cervia le ha conseguite nel 1991, nel 1996 e nel 1997. A ritirare la Bandiera Blu a Roma si è recato l’assessore Cesare Zavatta (foto). Il premio è stato istituito nel 1987 assegnato dalla FEE Foundation for Environmental Education. La sua assegnazione avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati

direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale.

Quest’anno sono 226 i Comuni italiani che hanno conseguito la bandiera, per complessive 458 spiagge, mentre l’Emilia Romagna ottiene 9 vessilli per i comuni di: Cervia, Cesenatico, Comacchio, Bellaria-Igea Marina, Gatteo, Misano Adriatico, Ravenna, Riccione e San Mauro Pascoli. La Bandiera Blu 2023 ancora una volta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, spiegano dal municipio, "per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche".Ttra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari: la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza.