Quarant’anni fa i lavori sulla Madrara

A metà del 1985 fu canalizzato l’innesto della provinciale Madrara con la 302 Brisighellese. Fino ad allora l’incrocio si presentava come mostra la foto, con le caratteristiche tecniche originarie risalenti a diverse decine d’anni precedenti. I lavori comportarono l’allargamento della Brisighellese e della Madrara nell’area dell’incrocio per permettere la canalizzazione con la sola segnaletica sulla statale e con le aiuole sulla provinciale. Da allora non è più stato modificato. Dieci anni dopo, all’opposta estremità della Madrara, all’incrocio con la Naviglio, fu invece costruita la rotonda.

A cura di Carlo Raggi