Ragazzi milanesi a tu per tu con Bizantina Ravenna

Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune, 48 ragazzi dell’Azione cattolica ambrosiana di Milano hanno incontrato i volontari dell’associazione di protezione civile Bizantina Ravenna e l’assessora Federica Moschini per conoscere l’anima della nostra città al di là delle tradizionali mete turistiche. Giuliano Natali, presidente di Bizantina Ravenna, ha mostrato le riprese aeree dei territori allagati dalle alluvioni e ha raccontato la gioia di aiutare e le difficoltà che si affrontano in emergenza: "Pur avendo un piano di Protezione civile dettagliato la quantità d’acqua caduta non poteva essere prevista. Ad oggi tutta la popolazione fa più attenzione alle allerte meteo proclamate e purtroppo ogni volta che piove siamo tutti in apprensione. Il territorio ha ancora tante criticità, i cantieri sono tantissimi così come i chilometri di argini da sistemare: periodicamente percorriamo gli argini e segnaliamo eventuali problemi". L’assessora Moschini ha rimarcato l’importanza della fitta rete di volontariato ravennate: "Abbiamo tante associazioni che svolgono servizi fondamentali per la comunità in ogni ambito. Ho conosciuto Bizantina Ravenna in occasione del primo sbarco della nave migranti Ocean Viking. Ci siamo dovuti organizzare in poche ore e impostare una macchina di accoglienza che non avevamo mai previsto, essendo così lontani dalle acque in cui le persone vengono salvate. Nonostante questo però la risposta è stata davvero positiva e i volontari si sono coordinati al meglio per supportare le autorità competenti. Così come è stata forte la risposta durante gli eventi alluvionali: tutti si sono mossi per aiutare con ogni mezzo possibile". I ragazzi sono rimasti colpiti dall’attenzione della città per il mondo del volontariato e hanno fatto decine di domande.

v.b.