Ritrovata quattordicenne scomparsa

È stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri la quattordicenne scomparsa domenica mentre si trovava nei pressi della stazione di Cesena, città dove vive la madre. Ed è proprio la madre, colma di gioia, a raccontare del ritrovamento: "Mia figlia ora è a casa con me, l’hanno ritrovata i carabinieri sul treno in viaggio da Forlì a Cesena".

La ragazzina era scomparsa una prima volta da Massa Lombarda, dove era ospite in una struttura, il 3 febbraio scorso. Quella mattina non era mai arrivata in classe all’istituto tecnico che frequenta a Faenza. Era stata poi ritrovata dalla Polizia di Forlì in un’abitazione della città romagnola per poi fare di nuovo perdere le tracce il giorno successivo. Ora l’incubo è finalmente finito e la ragazzina è a casa con la madre.