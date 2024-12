Sacche di sangue sull’Elisoccorso per emergenze

L’Elisoccorso Romagna ora vola con a bordo due unità di globuli rossi zero negativo (compatibile con ogni altro gruppo sanguigno) e farmaci emoderivati (fibrinogeno) per effettuare trasfusioni in caso di emorragie gravi già durante il trasporto verso l’ospedale. Il progetto si chiama “EME - EMocomponenti e emoderivati in Elisoccorso”, è stato avviato grazie al lavoro coordinato degli operatori della Centrale Operativa 118, del Dipartimento di Emergenza, della Gestione del Rischio aziendale, del Governo clinico e qualità, dei Servizi Trasfusionali e dell’Officina Trasfusionale di Ausl e descrive il percorso che, in sicurezza permette di anticipare alla fase di trasporto in elisoccorso la somministrazione di emocomponenti ed emoderivati a pazienti vittime di emorragia severa, in shock emorragico o arresto cardiocircolatorio. La perdita di sangue severa, infatti, è una delle principali cause di morte prevenibile per trauma.