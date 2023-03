Sarebbe stato un perfetto attore per Fellini

Paolo Casadio

Non ho mai conosciuto di persona Ivano Marescotti, anche se i casi della vita mi hanno portato a lavorare con la moglie del primogenito dell’attore. Ne ho avuto quindi un tratteggio privato certamente diverso dall’uomo pubblico, ma che confermava appieno la caparbietà, la profonda determinazione di questo dipendente comunale a crearsi un’altra vita inseguendo sogni e passioni, arrischiando già in età matura una scelta piena di incognite. Una testa quadra da vero romagnolo e Ivano era entrambe le cose, e se non lo fosse stato mai avrebbe superato quegli inizi di carriera difficili, durissimi, di cui racconta nell’autobiografia ‘Fatti veri’....